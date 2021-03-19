Наука и технологии
Сегодня в 12:16
Экс-работники SpaceX представили проект воздушного такси нового поколения
И уже получили заказ от военных
Основанный бывшими работниками SpaceX стартап Talyn Air представил двухступенчатое аэротакси. Сообщается, что итоговая разработка компании будет предлагаться не только гражданским перевозчикам, но и военным.
Инженеры, принимавшие участие в изобретении ракет Falcon 9, показали проект, в котором воздушное такси разделяется на две ступени. Как пишет Flightglobal, стартовая будет взлетать и садиться в вертикальном направлении, в то время как транспортировочная будет перемещаться в горизонтальном положении.
Что интересно, Talyn Air уже провела лётные испытания прототипов своей технологии. При этом даже на столь раннем этапе, разработкой заинтересовались в ВМС и ВВС США — они предложили стартапу контракты на разработку и сборку демонстраторов перспективного летательного аппарата.
Ожидается, что работы по военным контрактам закончатся к 2022 году.