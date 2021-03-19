Экс-работники SpaceX представили проект воздушного такси нового поколения

Что интересно, Talyn Air уже провела лётные испытания прототипов своей технологии. При этом даже на столь раннем этапе, разработкой заинтересовались в ВМС и ВВС США — они предложили стартапу контракты на разработку и сборку демонстраторов перспективного летательного аппарата.

Ожидается, что работы по военным контрактам закончатся к 2022 году.