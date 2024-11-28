Экс-руководители Android создадут ОС для ИИ

Опубликовано 28 ноября 2024, 20:101 мин.
Экс-руководители Android создадут ОС для ИИНовый стартап /dev/agents обещает сделать создание ИИ-агентов проще
Группа бывших руководителей Android, включая Хуго Барру, экс-VP по продуктам Android в Google, основала стартап под названием «/dev/agents», который ставит перед собой амбициозную задачу: создать операционную систему (ИИ) для агентов на основе искусственного интеллекта (ИИ).
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Эти агенты должны будут помогать пользователям в выполнении различных задач, принимая решения самостоятельно и минимизируя необходимость вмешательства человека.
Компания уже заявила, что разработка новой ОС будет облачной и ориентированной на обеспечение доверенных ИИ-агентов, которые смогут работать на различных устройствах пользователя. Как отметил Давид Синглтон, соучредитель /dev/agents, текущие решения в области ИИ требуют значительных усилий для их разработки, и рынок нуждается в моменте, подобном появлению Android для мобильных приложений. Он также добавил, что для успешного функционирования ИИ-агентов необходимы новые паттерны интерфейсов, переработанная модель конфиденциальности и упрощенная платформа для разработчиков.