Экс-руководители Android создадут ОС для ИИ

Эти агенты должны будут помогать пользователям в выполнении различных задач, принимая решения самостоятельно и минимизируя необходимость вмешательства человека.

Компания уже заявила, что разработка новой ОС будет облачной и ориентированной на обеспечение доверенных ИИ-агентов, которые смогут работать на различных устройствах пользователя. Как отметил Давид Синглтон, соучредитель /dev/agents, текущие решения в области ИИ требуют значительных усилий для их разработки, и рынок нуждается в моменте, подобном появлению Android для мобильных приложений. Он также добавил, что для успешного функционирования ИИ-агентов необходимы новые паттерны интерфейсов, переработанная модель конфиденциальности и упрощенная платформа для разработчиков.