Экс-руководителя Samsung арестовали за кражу данных компании для постройки собственного завода в Китае

Сообщается, что общий ущерб от этой кражи оценивается в $233 млн. По данным Bloomberg, FT и Reuters, задержание произошло ещё в мае 2023 года.

И хоть имя 65-летнего арестованного не разглашается, известно, что он работал в Samsung 18 лет и последние 10 лет занимал руководящую должность в корейской фирме по производству микросхем SK Hynix.

Подозреваемый обвиняется в незаконном получении конфиденциальных данных компании, включая чертежи, планы этажей и детали по использованию примесей в производстве.

С помощью именно этих данных он планировал построить микроэлектронное производство всего в 1,5 км от завода Samsung в китайском Сиане в 2018-2019 годах.

При этом, что интересно, инициатива была прекращена, так как тайваньская фирма, которая планировала вложить в проект $6,2 млрд, передумала. Вместо этого, бывший топ-менеджер получил $357 млн от китайских инвесторов и начал работу над «пробными продуктами» на фабрике в китайском Чэнду.

Дата судебного заседания будет назначена позже. Задержанный отрицает свою вину.