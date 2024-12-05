Экс-сотрудник Apple подал в суд на компанию за «слежку личными устройствами»

Иск был подан в суд округа Санта-Клара, Калифорния.

По словам Бхакты, Apple отслеживает данные с личных iCloud-аккаунтов и устройств, включая электронную почту, фото и заметки.

Он также утверждает, что компания запрещает обсуждение условий труда и заработной платы. Например, его заставили удалить информацию о работе с профиля LinkedIn.

Иск подан в рамках закона о защите прав работников Калифорнии, а Бхакту представляют фирмы Outten & Golden и Baker Dolinko & Schwartz. Ранее Outten & Golden представляла интересы женщин, подавших иск против Apple за гендерное неравенство в оплате труда.

Apple отрицает обвинения, заявляя, что иск не имеет оснований и что компания стремится защищать свои разработки и сотрудников.