Опубликовано 05 декабря 2024, 08:261 мин.
Экс-сотрудник Apple подал в суд на компанию за «слежку личными устройствами»Звучит как начало крупного скандала
Экс-сотрудник Apple Амар Бхакта подал иск против компании, утверждая, что она незаконно следит за личными устройствами сотрудников и ограничивает их свободу.
Иск был подан в суд округа Санта-Клара, Калифорния.
По словам Бхакты, Apple отслеживает данные с личных iCloud-аккаунтов и устройств, включая электронную почту, фото и заметки.
Он также утверждает, что компания запрещает обсуждение условий труда и заработной платы. Например, его заставили удалить информацию о работе с профиля LinkedIn.
Иск подан в рамках закона о защите прав работников Калифорнии, а Бхакту представляют фирмы Outten & Golden и Baker Dolinko & Schwartz. Ранее Outten & Golden представляла интересы женщин, подавших иск против Apple за гендерное неравенство в оплате труда.
Apple отрицает обвинения, заявляя, что иск не имеет оснований и что компания стремится защищать свои разработки и сотрудников.