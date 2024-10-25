Экс-сотрудник OpenAI обвинил компанию в незаконном использовании чужого контента для обучения ИИ

Балажи, проработавший в OpenAI более четырёх лет, утверждает, что бизнес-модель компании «разрушает коммерческую жизнеспособность» создателей цифровых данных, используемых для обучения моделей.

Мужчина изначально считал, что ИИ можно использовать для решения сложных проблем, таких как лечение болезней и замедление старения, но позже разочаровался в методах использования технологии.

Он считает, что генерация контента ИИ не соответствует принципу «добросовестного использования», что угрожает правам авторов и владельцев контента.

В OpenAI отреагировали на заявление Балажи, подчеркнув, что их модели обучаются на общедоступных данных.

Между тем, в декабре 2023 года The New York Times подала в суд на OpenAI и Microsoft, утверждая, что компании незаконно использовали их статьи для обучения ИИ. В сентябре OpenAI согласилась раскрыть данные, использованные для обучения ChatGPT, по решению суда.