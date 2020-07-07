Экс-сотрудник Yahoo, воровавший интимные фото клиентов компании, получил условный срок

Стоит отметить, что история данного инцидента крайне интересна. Так, еще в прошлом году стало известно о том, что Руиз заходил в чужие женские Yahoo-аккаунты в поисках интимных фотографий и видеозаписей. Но помимо того, что он искал нужные ему материалы на почтовых аккаунтах, он еще и сбрасывал пароли от Facebook, Dropbox и т.д., чтобы получить доступ и к данным сервисам.

В конечном итоге, согласно официальным заявлениям, в общей сложности Руиз получил доступ почти к 6 тыс. аккаунтов Yahoo. И даже несмотря на то, что он удалил все имевшиеся у него материалы интимного характера до того, как полиция успела прибыть к нему с обыском, его судили. И по итогу ему был вынесен следующий приговор: 5 лет лишения свободы условно, соблюдение таких мер как покидание дома, чтобы ходить на "проверенную работу", в суд, к врачу или в церковь. Также его обязали выплатить компенсацию своему бывшему работодателю в размере 120 тыс долларов и 5 тыс долларов штрафа.