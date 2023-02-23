Экс-сотрудники Samsung сядут в тюрьму за передачу секретов компании китайцам

Обнаружили кражу коммерческих секретов ещё в 2020 году, но осудили их лишь накануне в понедельник, 20 февраля. Экс-исследователи незаконно получали чертежи и данные о необходимых компонентах с 2018 по 2020 годы, при этом ряд решении охранялись законами о «ключевых национальных технологиях».

Сообщается, что похищенная информация была использована для создания 24 чертежей оборудования для очистки полупроводников. 14 машин для такой очистки были проданы китайским компаниям и китайскому исследовательскому институту общей стоимостью 59,8 млн долларов.

Важно понимать, что Южная Корея рассматривает полупроводниковую промышленность как «ключевую национальную технологию». Поэтому на её передачу и переход квалифицированных работников в другие страны были наложены серьёзные ограничения.