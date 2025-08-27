Экс-сотрудники TSMC получат до 14 лет за утечку технологий 2 нм

Tokyo Electron является поставщиком TSMC оборудования для процессов производства полупроводников. Бывший сотрудник, работающий теперь в маркетинговом отделе Tokyo Electron, собирал сведения о передовой 2-нм технологии, несмотря на действующие соглашения о конфиденциальности. Его целью было использование этих данных за рубежом для оптимизации машин компании.

Прокуратура Тайваня предъявила обвинения троим лицам: одному бывшему сотруднику и двум действующим работникам TSMC. Главный обвиняемый, Чен, может получить до пяти лет за кражу коммерческих секретов с целью их зарубежного использования, три года — за саму кражу секретов и восемь лет — за нарушение законов о национальной безопасности, связанных с ключевыми технологиями. Один из сотрудников TSMC обвиняется в кражe и использовании секретов за границей, второй — только в их зарубежном применении.

TSMC и ее технологии имеют стратегическое значение для Тайваня. Фирма обеспечивает остров критически важной долей мирового производства чипов и считается важным элементом национальной безопасности. Поэтому тайваньское законодательство строго охраняет интеллектуальную собственность компании.