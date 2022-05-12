Эксклюзив Android: Google представила свои первые «умные» часы Pixel Watch

Называться новинка будет просто — Google Pixel Watch. На данный момент известно не так много подробностей о девайсе — полноценная их презентация состоится лишь осенью 2022 года.

Но поисковый гигант уже рассказал, что рамка устройства выполнена из переработанной нержавеющей стали. При этом сменные ремешки получат оригинальную систему крепления, которая была разработана специально для Pixel Watch.