Эксклюзив Android: Google представила свои первые «умные» часы Pixel Watch

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Эксклюзив Android: Google представила свои первые «умные» часы Pixel WatchМы ждали этого с 2016 года
Слухи об этом ходили достаточно давно и вот, наконец-то, это случилось — компания Google анонсировала свои первые смарт-часы.
Называться новинка будет просто — Google Pixel Watch. На данный момент известно не так много подробностей о девайсе — полноценная их презентация состоится лишь осенью 2022 года.
Но поисковый гигант уже рассказал, что рамка устройства выполнена из переработанной нержавеющей стали. При этом сменные ремешки получат оригинальную систему крепления, которая была разработана специально для Pixel Watch.
Одной из главных «фишек» смарт-часов Google станет их несовместимость с iPhone. Таким образом, компания зеркально отреагировала на невозможность подключить Apple Watch к Android.
Из прочего можно отметить тесную интеграцию часов с системой мониторинга Fitbit, а также премиальную направленность девайса.