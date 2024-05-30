Эксклюзивную VR-игру Marvel для Apple Vision Pro назвали «неловкой смесью видеоигры и фильма»

Ожидалось, что это станет прорывом в смешанной реальности, но отзывы оказались неоднозначными.

Приложение позволяет пользователям стать «Героем Мультивселенной», помогая Наблюдателю собирать Камни Бесконечности.

Игровой процесс ограничен заранее определенными сценариями, что лишает свободы и превращает игру в последовательность сценариев. История не развивается полноценно, оставляя ощущение незавершенности.

Визуальные эффекты и взаимодействие с персонажами впечатляют, но приложение не становится полноценной игрой или фильмом.

Режиссер проекта, Дэйв Бушор, заявил, что приложение «кардинально отличается от игры» и интерактивные элементы поддерживают историю.

Приложение будет бесплатно доступно для пользователей Vision Pro, но цена и срок бесплатного доступа пока не раскрыты. Возможно, дальнейшие доработки помогут реализовать потенциал приложения в будущем.