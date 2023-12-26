Эксперимент по посадке на поезд по отпечатку продлили до 2025 года

Центр биометрических технологий (ЦБТ) готовится к масштабированию эксперимента по внедрению биометрической идентификации пассажиров на скоростных поездах без необходимости предъявления паспорта. По планам, в 2025 году гражданам будет предоставлена возможность совершить посадку, используя биометрию вместо паспорта.

Ранее генеральный директор РЖД, Олег Белозеров, высказал идею о внедрении биометрической идентификации пассажиров при покупке билетов или посадке в поезд. Замгендиректора компании, Евгений Чаркин, также подчеркнул планы провести тестирование биометрической посадки для пассажиров «Сапсана» в июле 2023 года, с возможным запуском системы в первом квартале 2024 года.

ЦБТ сообщил, что они совместно с РЖД работают над сервисом, который позволит гражданам садиться на поезда с использованием биометрии, и планируют его масштабирование к 2025 году. Тестирование технологии в закрытом формате запланировано на первое полугодие 2024 года, после чего будет принято окончательное решение о запуске сервиса в пилотном режиме, возможно, не ранее второго полугодия 2024 года. Скоростные поезда на маршруте Москва — Санкт-Петербург рассматриваются в качестве возможной площадки для внедрения «пилота».