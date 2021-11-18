Эксперимент учёных подтвердил: обычные медицинские маски отлично защищают от коронавируса

Всего было изучено 72 исследования с такими мерами как локдаун, карантины разной продолжительности, закрытие границ, рабочих мест и школ. В 35 работах в основном рассматривалась эффективность отдельных мер, в 37 — суммарный результат. Но противоречивость данных не позволила прийти к конкретным выводам. Например, в США было доказано, что благодаря закрытию школ заболеваемость ковидом снизилась на 62%, но в Японии результат таких же мер был неудовлетворительным. И такие «прыжки» результатов были во многих странах.

В итоге учёные остановились на 8 исследованиях с фиксированными результатами. Оказалось, что самые эффективные меры, не связанные с вакцинацией, — ношение масок, мытьё рук и социальное дистанцирование.

Ношение масок и мытьё рук снижало коллективную заболеваемость коронавирусом на 53%, дистанцирование давало эффект на 25%.