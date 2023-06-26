Эксперимент удался: Apple выпустит второе поколение «неубиваемых» часов Watch Ultra

Об их разработке рассказал авторитетный инсайдер Марк Гурман из Bloomberg. Вместе с Watch Ultra, компания также анонсирует Apple Watch Series 9 и линейку iPhone 15.

По данным Гурмана, «неубиваемые» часы компании будут иметь тот же дизайн, что и предыдущая модель, так как это достаточно новый продукт. Ожидается, что они будут обладать большим дисплеем и настраиваемой кнопкой Action Button, которую можно будет перенастроить под себя.

Кроме того, аналитик предполагает, что второе поколение часов может получить дополнительные датчики для улучшения фитнес-возможностей и отслеживания состояния здоровья.

Что же до Apple Watch Series 9, пока нет подробностей о нововведениях в нём. Разве что предполагается появление в них дополнительных возможностей.