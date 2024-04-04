Эксперимент удался: первого живого пациента с почкой свиньи выписали из больницы

62-летний Ричард Слэймэн «в течение многих лет» был вынужден жить при поддержке диализа — аппаратной процедуры для очищения крови от избытка воды, токсинов и других веществ при дисфункции почек. Слэймэн уже был пациентом трансплантологии: у него уже была донорская почка, которая в итоге перестала функционировать, из-за чего срочно понадобился новый орган. И в качестве эксперимента ему пересадили почку ГМ-свиньи. Ранее рецепиентами были только умершие люди.

Операция по пересадке свиной почки Слэймэну длилась 4 часа, пересадку провели хирурги Тацуо Кавай и Нахель Элиас. В результате новый орган успешно и достаточно быстро прижился и теперь пациента выписали домой.

Он выразил исключительную благодарность и полное доверие врачам, сказав, что планирует вернуться к нормальной повседневной жизни «без бремени диализа, снижавшего качество жизни в течение многих лет».