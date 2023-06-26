Эксперимент: в Великобритании ИИ целый день занимался воспитанием ребёнка

Мужчина использовал различные ИИ-сервисы, чтобы занять и развлечь своего 18-месячного сына.

С помощью искусственного интеллекта он создал короткую детскую историю о дружелюбном волке. Используя другое приложение, он сгенерировал иллюстрацию к истории. Хотя стиль иллюстрации не совпадал с текстом, ребёнок был очарован и заинтересован.

Затем родитель обратился к искусственному интеллекту, чтобы получить рекомендацию по здоровому перекусу для ребёнка. Был предложен рецепт парфе из фруктов и йогурта. Однако ребёнок не проявил интереса к этому блюду.

В дальнейшем, родитель использовал новейшие технологии для создания видеоролика на основе истории и привлечения внимания ребёнка. Результат оказался успешным, и сын экспериментатора положительно отреагировал на видео.

ИИ также предложил различные занятия для развития языковых навыков ребёнка. Он предложил интересные идеи, которые родитель успешно применил.

В итоге можно признать, что уже сейчас искусственный интеллект может стать отличным помощником как молодым, так и вполне взрослым родителям. Важно лишь не перекладывать родительские обязанности на технологии целиком.