Эксперименты над мюоном приблизили учёных к переходу к «Новой физике»

В ходе экспериментов было обнаружено, что субатомные частицы, известные как мюоны, ведут себя не так, как предсказывает существующая теория субатомной физики. Это может указывать на воздействие неизвестной силы на мюоны.

Все силы, с которыми мы сталкиваемся каждый день, можно свести к четырем категориям: гравитации, электромагнетизму, сильной и слабой силе. Эти четыре фундаментальные силы определяют взаимодействие всех объектов и частиц во Вселенной.

Эксперименты проводились на ускорителе частиц Fermilab, где мюоны ускорялись по кольцу диаметром 15 метров почти со скоростью света.

Исследователи обнаружили, что мюоны могут вести себя иначе, чем предсказывает текущая теория, из-за воздействия новой силы природы.

Хотя доказательства весьма убедительны, команда Fermilab пока не может однозначно что-то утверждать. Однако, если их результаты подтвердятся, данное открытие может стать одним из самых крупных научных прорывов за последние 100 лет, так как пятая сила и связанные с ней частицы не являются частью Стандартной модели.