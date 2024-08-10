Эксперт: американский эксперимент не сможет ответить живём ли мы в симуляции

Учёные Калифорнийского политехнического университета начали серию экспериментов, чтобы выяснить, является ли наша Вселенная симуляцией, напоминающей компьютерную игру. Однако, как отметил доцент Московского авиационного университета Дмитрий Сошников, добиться точного ответа на этот вопрос, вероятно, не удастся.

Идея провести эксперименты по проверке гипотезы о симуляции была озвучена в 2017 году физиком Томасом Кэмпбеллом, бывшим сотрудником NASA. В своей статье он предложил методику для тестирования этой теории, и спустя семь лет учёные Калифорнийского политехнического университета приступили к первому этапу исследований.

Сошников объяснил, что эксперименты могут предоставить лишь убедительные аргументы «за» или «против» симуляции, но не смогут окончательно её подтвердить или опровергнуть. Основная сложность заключается в предположении об «экономной симуляции», когда вычислительные ресурсы ограничены. В таком случае можно представить, что симуляция фокусируется только на том, что видит человек, что логично и уже используется в компьютерных играх.