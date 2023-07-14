Эксперт «Билайна» по ИИ рассказал о перспективах ChatGPT

По словам руководителя отдела искусственного интеллекта в компании «Билайн», интерес к ChatGPT достиг своего пика и сейчас будет постепенно снижаться, пока не достигнет стабильного уровня. Однако, появление новых сложных инструментов искусственного интеллекта может привести к новому повышению спроса на этот тип сервисов.

Появление других больших языковых моделей вызвало интерес участников рынка, которые захотели испытать их возможности. Это привело к снижению использования ChatGPT и распределению нагрузки на другие модели. Такой тренд будет сохраняться в ближайшем будущем, но время показать, когда достигнется плато популярности, придёт только с рынка.

Снижение трафика на ChatGPT является естественным явлением, так как рынок проводит эксперименты с использованием этого инструмента в разных областях. Некоторые эксперименты привели к успеху и спровоцировали появление новых предложений, в то время как другие не увенчались успехом. Это влияет на трафик ChatGPT и приводит к его снижению.

Тем не менее, ChatGPT по-прежнему будет использоваться контент-менеджерами, маркетологами и в качестве поискового инструмента. Также он находит применение в обучении Promt-инженеров, которые учатся взаимодействовать с генеративными моделями.

Повышение популярности ChatGPT может произойти благодаря появлению новых массовых продуктов на его основе, обновлению самой модели или интеграции с генеративными сетями в области компьютерного зрения. Таким образом, появление новых сложных инструментов искусственного интеллекта может стимулировать рост популярности этого чат-бота.