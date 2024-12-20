Эксперт: блокировщики рекламы защитят работу в браузере

Для того, чтобы обеспечить безопасность при использовании браузера, важно придерживаться нескольких простых рекомендаций, сообщает доктор технических наук и заведующая кафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова. Она объяснила, что регулярные обновления браузера необходимы для устранения уязвимостей и повышения защиты данных.

Максимова также посоветовала установить надёжные антивирусные программы и расширения для блокировки рекламы и трекеров. Эти меры помогут предотвратить сбор информации о поведении пользователя в интернете, что может быть использовано мошенниками для распространения вредоносного ПО. «Рекламные баннеры и трекинг-коды могут собирать личные данные, что повышает риск угроз», — подчеркнула эксперт.

Кроме того, для защиты личной информации следует регулярно удалять историю просмотров и файлы cookie, которые могут использоваться для отслеживания действий пользователя. Максимова порекомендовала использовать сложные пароли с уникальными комбинациями символов и цифр, а также активировать двухфакторную аутентификацию, чтобы повысить безопасность аккаунтов. В завершение эксперт призвала быть осторожными и избегать открытия файлов или ссылок от незнакомых отправителей, так как фишинговые атаки по-прежнему остаются одной из самых распространённых угроз.