Эксперт центра эпидемиологии рассказал об опасности нитратных удобрений для человека

Колодец следует размещать подальше от огорода, чтобы избежать попадания нитратных удобрений в воду. Это важно, особенно для безопасности детей. Ведущий эксперт Михаил Лебедев объясняет, что многие сельские жители и дачники используют навоз и удобрения с нитратами для удобрения своих грядок, а затем используют воду из своих колодцев без проверки содержания нитратов. Если колодец расположен близко к месту, где выращивается урожай, нитраты легко проникают в почву и грунтовые воды. Обычные методы фильтрации и очистки не могут полностью очистить такую воду. Постоянное употребление воды с высоким содержанием нитратов может вызвать отравление, особенно опасное для детей.

Превышение нормы почти любого элемента, таких как железо, фтор, марганец, свинец, цинк, селен и другие, может привести к серьёзным проблемам, подчёркивает Лебедев. Чтобы снизить риск, связанный с колодезной водой, для здоровья, важно размещать колодец на максимальном расстоянии от выгребных ям, септиков, туалетов и других систем водоотведения. Колодец также нужно регулярно обслуживать и чистить, использовать фильтры, а воду из колодца рекомендуется кипятить перед употреблением.

Не стоит полагаться на внешний вид чистой воды из колодца, подчёркивает эксперт. Чтобы оценить её качество и безопасность, необходимо провести анализ в аккредитованной лаборатории, например, в Центре гигиены и эпидемиологии по месту проживания.