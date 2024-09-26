Эксперт: через 10 лет появятся ИИ-помощники для управления финансами

В ближайшие десять лет на рынке могут появиться персональные помощники на основе искусственного интеллекта, которые будут управлять финансами людей. Такое мнение высказал Сергей Швецов, председатель наблюдательного совета Мосбиржи, на Международном банковском форуме. По его словам, эти ИИ-помощники не только помогут лучше распоряжаться деньгами, но и снизят случаи навязывания ненужных финансовых услуг.

Швецов считает, что с запуском таких технологий финансовая сфера станет более прозрачной и эффективной. Он отметил, что появление ИИ-помощников сделает невозможным втюхивание ненужных финансовых продуктов, что, безусловно, будет плюсом для потребителей. Однако не все участники рынка будут довольны: для некоторых компаний это изменение может стать угрозой, так как их бизнес-модели зависят от традиционных методов продаж.

Специалист подчеркнул, что ИИ-помощники смогут преодолевать ограничения, с которыми сталкиваются обычные люди при управлении своими финансами. Это новшество обещает не только улучшить финансовую грамотность, но и помочь пользователям принимать более обоснованные решения. Швецов уверен, что с развитием технологий мир финансов изменится к лучшему.