Эксперт: Cloudflare используют около 44% российских сайтов

Роскомнадзор порекомендовал российским компаниям отказаться от сервисов американской Cloudflare и перейти на отечественные решения. Центр мониторинга управления сетей связи (ЦМУ ССОП), связанный с РКН, пояснил, что Cloudflare недавно активировала технологию TLS ECH, которая позволяет обходить блокировки запрещённых сайтов в России. В связи с этим владельцам сайтов предложили либо отключить расширение, либо выбрать российские CDN, которые обеспечат безопасность и надёжную защиту.

По оценкам экспертов, такие сервисы Cloudflare, как защита от DDoS-атак и ускорение загрузки страниц, до сих пор широко использовались российскими компаниями, особенно в области СМИ и онлайн-магазинов. Однако переход на отечественные решения может потребовать дополнительных затрат и времени, учитывая широкий функционал Cloudflare, особенно его бесплатного тарифа. Ярослав Городецкий из CDNvideo отметил, что большинство крупных российских сайтов уже перешли на местные сервисы, осознавая риски использования зарубежных поставщиков.

Руководители российских компаний в сфере технологий, такие как Михаил Шурыгин из «EdgеЦентр», подчеркнули, что переход на российские CDN не только поддержит национальную безопасность, но и поспособствует развитию отечественной инфраструктуры. Представитель «МегаФон» добавил, что растущий спрос на российские CDN объясняется стремлением бизнеса к импортонезависимости и защите данных. В Selectel также отметили, что смена CDN для крупных клиентов может включать комплексный переход на несколько поставщиков, что добавит нагрузку, но поможет избежать рисков блокировки.