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Эксперт дал 9 советов по защите данных от интернет-кражи

В отличие от многих подобных «советов», этот список и вправду полезен
В сети появился набор очень полезных советов по защите данных от интернет-кражи. Директор центра решений безопасности ПО компании «Ростелеком-Солар» Даниил Чернов рассказал, придерживание каких 9 правил может спасти от утечки личных данных.

Самое главное, что можно подметить из слов специалиста, это осторожность. Если быть внимательным и не качать файлы из неизвестных источников, относиться осторожно к входящим письмам и вовремя обновляться, то можно быть более-менее спокойным за свою безопасность, пишет Российская газета.

Вообще, список «советов» Чернова выглядит следующим образом:

  • внимательно относитесь к любым письмам и сайтам, которые требуют ввода данных о пользователе;
  • оперативно ставьте программные обновления;
  • не загружайте программное обеспечение и любые другие файлы из непроверенных источников;
  • остерегайтесь публичных сетей Wi-Fi;
  • читайте пользовательское соглашение;
  • проверьте и настройте доступ приложений к камере, микрофону, геолокации, галерее и файлам;
  • используйте сложные и разные пароли;
  • пользуйтесь антивирусным ПО;
  • настройте автоматическое резервное копирование данных.

Также эксперт отметил, что хакеры зачастую ищут слабые места в программном коде. И если своевременно обновлять используемое ПО, то у злоумышленников будет меньше шансов достичь поставленных целей.