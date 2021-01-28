Эксперт дал 9 советов по защите данных от интернет-кражи

Самое главное, что можно подметить из слов специалиста, это осторожность. Если быть внимательным и не качать файлы из неизвестных источников, относиться осторожно к входящим письмам и вовремя обновляться, то можно быть более-менее спокойным за свою безопасность, пишет Российская газета.

Вообще, список «советов» Чернова выглядит следующим образом:

внимательно относитесь к любым письмам и сайтам, которые требуют ввода данных о пользователе;

оперативно ставьте программные обновления;

не загружайте программное обеспечение и любые другие файлы из непроверенных источников;

остерегайтесь публичных сетей Wi-Fi;

читайте пользовательское соглашение;

проверьте и настройте доступ приложений к камере, микрофону, геолокации, галерее и файлам;

используйте сложные и разные пароли;

пользуйтесь антивирусным ПО;

настройте автоматическое резервное копирование данных.

Также эксперт отметил, что хакеры зачастую ищут слабые места в программном коде. И если своевременно обновлять используемое ПО, то у злоумышленников будет меньше шансов достичь поставленных целей.