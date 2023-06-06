Эксперт дал оценку цифровым технологиям России

По его словам, в стране уже есть собственные цифровые платформы и сервисы, которые успешно конкурируют с международными игроками. Россия открыта для партнёрства с заинтересованными компаниями, которые желают получить доступ к передовым цифровым технологиям или ищут альтернативные решения.

В России активно проводится «цифровая трансформация» различных отраслей экономики, а также цифровизация государственных органов. Результаты российских компаний в области информационных технологий получили признание в международных рейтингах, их успехи стали очевидными даже в сложные времена для страны и мира.

По словам Плуготаренко, спрос на отечественное программное обеспечение в 2022 году увеличился более чем в 10 раз. В рамках программы импортозамещения индустриального и общесистемного ПО, запущенной на конференции ЦИПР в 2022 году, компании и государство успешно продвигают замену импортного программного обеспечения в ключевых отраслях экономики и социальной сфере России.

Важную роль в развитии международного сотрудничества в сфере информационных технологий играет Международный ИТ-форум, который пройдёт в Ханты-Мансийске с 6 по 7 июня. На форуме соберутся представители 45 стран для обсуждения важных тем, таких как цифровая экономика, цифровые технологии в государственном управлении, информационная безопасность и другие.