Эксперт дал оценку цифровым технологиям России

Эксперт дал оценку цифровым технологиям РоссииОн считает, что технологии в России находятся на высоком уровне развития, и отмечает готовность страны к международному сотрудничеству
Россия сегодня является лидером в области цифровых технологий и готова к сотрудничеству. Об этом заявил генеральный директор АНО «Цифровая экономика», Сергей Плуготаренко
По его словам, в стране уже есть собственные цифровые платформы и сервисы, которые успешно конкурируют с международными игроками. Россия открыта для партнёрства с заинтересованными компаниями, которые желают получить доступ к передовым цифровым технологиям или ищут альтернативные решения.
В России активно проводится «цифровая трансформация» различных отраслей экономики, а также цифровизация государственных органов. Результаты российских компаний в области информационных технологий получили признание в международных рейтингах, их успехи стали очевидными даже в сложные времена для страны и мира.
По словам Плуготаренко, спрос на отечественное программное обеспечение в 2022 году увеличился более чем в 10 раз. В рамках программы импортозамещения индустриального и общесистемного ПО, запущенной на конференции ЦИПР в 2022 году, компании и государство успешно продвигают замену импортного программного обеспечения в ключевых отраслях экономики и социальной сфере России.
Важную роль в развитии международного сотрудничества в сфере информационных технологий играет Международный ИТ-форум, который пройдёт в Ханты-Мансийске с 6 по 7 июня. На форуме соберутся представители 45 стран для обсуждения важных тем, таких как цифровая экономика, цифровые технологии в государственном управлении, информационная безопасность и другие.