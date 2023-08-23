Эксперт дал совет, как отличить бизнес-курсы с полезной информацией

Перед тем, как пойти на курсы, обещающие успеху в бизнесе, нужно быть уверенным, что преподаватели действительно заслуживают вашего доверия. Так, считает предприниматель Сергей Гришин. Он обратил внимание на множество таких курсов и частое обсуждение их организаторов, часто по негативным поводам, таким как налоговые проблемы.

Гришин выразил мнение, что хоть этот бизнес прибыльный, если не начать собирать налоги с него, «инфожулики» продолжат обманывать и не платить налоги. Вместо этого, он предлагает рассмотреть проблему на общественном уровне, а не только через законодательство.

Гришин классифицировал «инфожуликов» как псевдобизнесменов, псевдопсихологов и псевдоэкспертов по фондовому рынку. Он рассказал о движении «ЧЕСНОК», которое он возглавляет, и о его усилиях по выявлению таких людей. Гришин предлагает создать чёрные и белые списки инфобизнесменов на основе их успеха в бизнесе и наличия соответствующих активов. Таким образом, успешные бизнесмены, предлагающие курсы на основе своего опыта, окажутся в белом списке, а остальные в чёрном. Это, по его мнению, поможет развитию экономики и борьбе с инфобизнесом, который, как он считает, сильно влияет на российскую экономику.