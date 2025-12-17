Эксперт дал советы по выбору ИБП, чтобы техника не сгорела при скачке напряжения

По словам Георгия Церетели, важно правильно рассчитать мощность. Суммируйте потребление всех устройств, которые планируете подключать, и добавьте запас не менее 20−30 процентов. Это предотвратит перегрузки и обеспечит стабильную работу.

Он отметил, что современные ИБП часто оснащены полезными функциями: интерфейсами для удаленного контроля через USB или сеть, возможностью получать уведомления о состоянии батареи и аварийных ситуациях. Некоторые модели позволяют менять аккумуляторы без отключения оборудования, что удобно в серверных помещениях. Также стоит проверить защиту от короткого замыкания, перегрева и импульсных помех.

Перед покупкой определите, где будет стоять устройство — на полу или в стойке, учтите его размеры и вес. Тщательный подход к выбору поможет избежать лишних трат на ненужные функции и обеспечит надежную защиту техники от проблем с электропитанием.