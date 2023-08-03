Эксперт дала практические советы, как не стать жертвой мошенников

Банки перестали вести личное общение с клиентами, сделали систему проще, но это создало уязвимости и спровоцировало рост телефонных мошенников, выдающих себя за банковских сотрудников. Об этом рассказала Марина Позен, управляющий партнёр Адвокатского Бюро «Позен и Партнёры» в Москве.

Чтобы не стать жертвой мошенничества, она дала пять правил, следуя которым можно защитить себя. Во-первых, нельзя доверять собеседнику сразу, даже если он утверждает, что работает в банке. Всегда стоит проверять информацию, чтобы избежать обмана.

Для безопасного общения с банком, второе правило — перезвонить в свой банк через номера, указанные в официальных источниках, а не по неизвестным номерам. Только так можно быть уверенным, что говорите с реальным сотрудником банка.

Также стоит быть осторожным с приложениями на телефоне. Мошенники предлагают установить приложения, которые якобы обезопасят счёт, но на самом деле они используются для доступа в банковский аккаунт и кражи денег. Следуя этим правилам, можно минимизировать риски столкновения с мошенниками и защитить свои финансы.