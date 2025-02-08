Эксперт: держателям биткоина стоит ждать «плохих новостей» из-за политики США

По словам Хейса, федеральное правительство США во главе с Трампом заинтересовано не в финансовой свободе и выгоде американских граждан, а в биткоине как политическом инструменте. И цена актива упадёт, так как многие инвесторы осознают, что политика нынешнего президента, вопреки предвыборным заявлениям, особо не отличается от критикуемого им предшественника.

Эксперт считает, что один из этапов этого процесса — создание стратегического резерва биткоинов, что приведёт к усугублению политического влияния на актив и его обесцениванию с точки зрения рынка. И если Трамп не сможет побороть инфляцию, не обеспечит геополитический мир для нормальной торговли и стабильные поставки продовольствия в Штаты, у нынешней Администрации начнутся внутренние проблемы.

«У меня нет хороших новостей. Проблема инициативы создания стратегического резерва биткоинов состоит в том, что власти стремятся накапливать актив прежде всего для достижения своих политических целей, а не ради финансовой выгоды людей», — подчеркнул Хейс.