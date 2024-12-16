Эксперт F.A.С.С.T. предупредил о предновогодних схемах мошенников

С наступлением праздников мошенники продолжат использовать старые схемы, запущенные до Нового года. В числе самых распространённых — фишинговые сайты, маскирующиеся под популярные магазины, и маркетплейсы, предлагающие заманчивые скидки и подарки. По словам Евгения Егорова, ведущего аналитика департамента Digital Risk Protection компании F.A.С.С.T., также участились случаи распространения приглашений на «беспроигрышные» игры в коробочках, которые перенаправляют на фальшивые сайты. Помимо этого, мошенники могут предложить фейковые ресурсы для покупки билетов на культурные мероприятия, такие как кино, театр и стендап.

Эксперт рекомендует пользователям быть особенно внимательными при переходе по ссылкам, найденным в поисковиках или полученным через сообщения. Важно проверять доменные имена сайтов, а также быть осторожными при оплате покупок в интернете. Для повышения безопасности, Егоров советует использовать виртуальные карты, которые можно пополнять только на сумму конкретной покупки. Он также напоминает, что при подозрении на взлом банковских аккаунтов необходимо сразу сменить пароли и заморозить карты.

По данным Центрального банка, в первом квартале 2024 года кибермошенники похитили у клиентов российских банков 4,3 млрд рублей, — на 6,3% меньше, чем за аналогичный период в 2023 году. Однако во втором квартале сумма украденных средств возросла до 4,8 млрд рублей, что стало новым рекордам. В результате за первые полгода 2024 года общее количество похищенных средств составило 9,1 млрд рублей. Официальные итоги за весь год ещё не опубликованы, но уже ясно, что с каждым кварталом масштабы мошенничества увеличиваются.