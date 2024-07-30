Эксперт: ИИ начнёт конкурировать с людьми за работу только через 20 лет

Искусственный интеллект быстро становится частью нашей повседневной жизни, и многие задаются вопросом, сможет ли он заменить людей в будущем. Катерина Казакова, основатель агентства TOPPERFORMER и эксперт по стратегическому управлению человеческим капиталом, объяснила, что пока говорить о полной замене профессий ИИ не стоит. Она считает, что ИИ скорее создаёт алгоритмы, которые помогают людям, чем полностью заменяет их.

По словам Казаковой, в некоторых областях ИИ уже демонстрирует превосходные результаты. Например, в медицине используются алгоритмы для диагностики, а системы распознавания лиц и объектов находят применение в видеоаналитике. Однако, эти технологии пока не заменяют профессии, а скорее становятся инструментами для улучшения работы людей.

Казакова также добавила, что для создания и совершенствования ИИ требуется огромное количество данных. По её мнению, до полного вытеснения людей ИИ из профессий нам предстоит ещё пройти долгий путь. Эксперты предполагают, что это может занять 15-20 лет, хотя развитие технологий происходит очень быстро.