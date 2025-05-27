Эксперт: ИИ начнёт вытеснять психологов даже без человеческой эмпатии

При этом специалист подчеркнул, что искусственному интеллекту не хватает эмпатии и глубины, система работает строго по алгоритмам. И хотя ИИ может предложить рекомендации и помощь, ссылаясь на источники и выделяя контекстуальные моменты из базы данных, всё же может неправильно истолковать некоторые запросы.

Несмотря на преимущества получения помощи из дома и избегания неопытных или неквалифицированных психотерапевтов, Шуров подчеркнул опасения, что ИИ вытеснит людей из-за дороговизны и нехватки квалифицированных специалистов. Он также посоветовал не обращаться за помощью к шарлатанам вроде магов и тарологов, предложив ИИ в качестве более разумной альтернативы.

В заключение Шуров подчеркнул необходимость наличия квалифицированных специалистов в области психического здоровья и предостерёг от попадания в ловушку мистических практик, которые могут привести человека к проблемам с психическим здоровьем.

«ИИ 100 % начнет вытеснять людей, потому что нормальный психотерапевт — это не дешёвое удовольствие. Проблема в том, что у нас квалифицированных психологов чрезвычайно мало», — отметил эксперт.