Эксперт: ИИ не сможет заменить сотрудников кол-центров в ближайшие 10 лет

Искусственный интеллект продолжает внедряться в различные сферы, в том числе в работу call-центров. Однако, по словам коммерческого директора компании Neuro.net Александра Лошкарева, полная замена человеческих сотрудников голосовыми помощниками пока невозможна. Изначально роботы справлялись только с простыми задачами, такими как опросы и продажи, но теперь они способны решать более сложные задачи, включая анализ тона голоса собеседника.

Современные ИИ-системы могут не только распознавать эмоции в голосе, но и выявлять ситуации, когда клиент выражает недовольство. В таких случаях звонок автоматически помечается для последующей работы аналитиков. Однако, чтобы полностью заменить людей в call-центрах, требуется значительное вложение в технологии, так как робот должен не только вести диалог, но и адаптировать голос, скрипты и даже анализировать отчёты, что требует гибкости в настройках.

Эксперт отметил, что, несмотря на прогресс, ИИ всё равно не может решать все задачи, например, подписывать договоры или проводить определённые процедуры, для которых клиент должен посетить офис. В ближайшие десять лет call-центры не исчезнут, но благодаря автоматизации затраты на их обслуживание снизятся, а сотрудники будут заниматься более сложными задачами, заключил Лошкарев.