Эксперт: ИИ сможет упростить работу следователей и криминалистов

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) могут существенно облегчить работу правоохранительных органов, но они не заменят человеческий труд в расследовании преступлений. По мнению Евгении Крюковой, доцента кафедры криминалистики юридического факультета МГУ, полностью заменить настоящего следователя на «робокопа» невозможно. Она отметила, что ИИ может помочь в выполнении рутинных задач, освобождая сотрудников от монотонной работы.

Крюкова подчеркнула, что уже сейчас в России применяются ИИ-системы для обработки больших объёмов данных, что помогает в поиске серийных убийц. Однако она также предостерегла от слепой веры в технологии. В мировой практике уже были случаи, когда ИИ давал неправильные результаты, и в итоге окончательное решение всегда принимает человек. Эксперт добавила, что, хотя в будущем планируется внедрение ИИ в процессы расследования, делать это пока преждевременно.

Так, в ходе лекции на фестивале «Наука 0+» Крюкова поделилась своим мнением о роли ИИ в криминалистике. Она подчеркнула важность человеческого участия и необходимость дополнительных доказательств, помимо данных автоматизированных систем. Хотя ИИ может значительно упростить процесс расследования, его использование требует тщательной проверки и анализа.