Эксперт: ИИ становится опасным, если слепо ему доверять

Искусственный интеллект (ИИ) может стать опасным не из-за бунта машин, а из-за нашего излишнего доверия к нему, считает Эльдар Муртазин, аналитик Mobile Research Group. По его мнению, потенциальные риски зависят от того, какие функции мы передадим ИИ для управления, и необходимо использовать эти системы осторожно.

Муртазин описывает ИИ как «чёрный ящик», поскольку мы не всегда понимаем, как он обрабатывает информацию и принимает решения. Его основная опасение заключается не в восстании машин, а в том, что мы, доверяя компьютеру, безусловно, можем принимать ошибочные решения на основе неполных или неверных данных.

Аналитик уверен, что Россия будет лидировать в области исследований по ИИ, что приведёт к увеличению добавленной стоимости российских технологических продуктов и возможности экспортировать алгоритмы и программы ИИ. Муртазин считает, что развитие нейросетей принесёт значительный рост ВВП России, характеризуемый процентами в первом десятилетии и, возможно, десятками процентов впоследствии, рассматривая этот процесс как новую научно-техническую революцию, на которую Россия уже готова.