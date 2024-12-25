Эксперт информационной безопасности назвал доступный способ обнаружения скрытых камер

Проверить помещения на наличие скрытых камер и прослушивающих устройств можно даже с помощью обычного смартфона. Василий Шутов, преподаватель кафедры защиты информации РТУ МИРЭА, рассказал, что для этого достаточно использовать фонарик телефона. Он посоветовал направить свет на подозрительное место — если там спрятана камера, её объектив отразит свет, и на поверхности появится заметный блик.

Кроме того, эксперт пояснил, что некоторые камеры используют инфракрасное излучение и могут работать даже в темноте. Для их обнаружения достаточно включить камеру смартфона и навести её на предполагаемое место — если камера есть, на экране телефона появится мерцающая точка. Однако Шутов напомнил, что не все смартфоны подойдут для этой задачи, так как некоторые модели оснащены фильтрами против инфракрасного излучения или имеют камеры с низким разрешением.

Ещё один способ найти скрытые устройства — проверить доступные Bluetooth-подключения. Если среди них появляются незнакомые устройства, это может быть сигналом, что поблизости работают скрытые камеры или средства прослушки. Шутов добавил, что регулярное использование таких простых методов поможет повысить безопасность в любых условиях.