Эксперт информационной безопасности рассказал, как определить поддельное приложение

Эксперт информационной безопасности рассказал, как определить поддельное приложениеЕщё на странице магазина приложений
Эксперт рассказал, как определить вредоносное приложение ещё до его скачивания на смартфон
Фейковые приложения для мобильных устройств стали все более распространёнными в России, особенно среди финансовых сервисов. Этот рост можно объяснить частично блокировками официальных банковских приложений из-за санкций. Эксперты также отмечают мировые тенденции, включая поддельные магазины и чат-боты с искусственным интеллектом.
Особенно много фейковых приложений можно найти в магазине Google Play из-за менее строгих правил модерации. Однако поддельные приложения могут присутствовать в любом магазине, включая App Store.
Чтобы определить поддельное банковское приложение, следует обратить внимание на несколько признаков. Сначала проверьте дату выпуска, — фейки часто имеют свежие даты. Читайте отзывы, ищите негативные комментарии или сомнительно много положительных отзывов, которые могли быть подделаны. Также обратите внимание на количество загрузок — насторожить должно небольшое количество скачиваний.
Исследуйте название и иконку приложения, так как они могут отличаться от оригинала. Обратите внимание на опечатки и грамматические ошибки, которые не характерны для серьёзных организаций. И, наконец, проверьте имя разработчика, — реальные приложения чаще связаны с компаниями, в то время как фейки могут быть созданы физическими лицами. Следование официальным ссылкам с официальных сайтов также является надёжным способом избежать скачивания поддельных приложений.