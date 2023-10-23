Эксперт информационной безопасности рассказал, как определить поддельное приложение

Фейковые приложения для мобильных устройств стали все более распространёнными в России, особенно среди финансовых сервисов. Этот рост можно объяснить частично блокировками официальных банковских приложений из-за санкций. Эксперты также отмечают мировые тенденции, включая поддельные магазины и чат-боты с искусственным интеллектом.

Особенно много фейковых приложений можно найти в магазине Google Play из-за менее строгих правил модерации. Однако поддельные приложения могут присутствовать в любом магазине, включая App Store.

Чтобы определить поддельное банковское приложение, следует обратить внимание на несколько признаков. Сначала проверьте дату выпуска, — фейки часто имеют свежие даты. Читайте отзывы, ищите негативные комментарии или сомнительно много положительных отзывов, которые могли быть подделаны. Также обратите внимание на количество загрузок — насторожить должно небольшое количество скачиваний.

Исследуйте название и иконку приложения, так как они могут отличаться от оригинала. Обратите внимание на опечатки и грамматические ошибки, которые не характерны для серьёзных организаций. И, наконец, проверьте имя разработчика, — реальные приложения чаще связаны с компаниями, в то время как фейки могут быть созданы физическими лицами. Следование официальным ссылкам с официальных сайтов также является надёжным способом избежать скачивания поддельных приложений.