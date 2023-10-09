Эксперт информационной безопасности рассказал, как отключить прослушку в смартфоне

Скрытые функции в настройках могут помочь защитить ваш телефон от прослушивания и слежки. Глава команды, работающей над приложением Gem Space, Ваге Закарян рассказал об этом.

Даже когда сервисы в вашем смартфоне выключены, они могут собирать информацию о вас в скрытом режиме. На iPhone можно проверить и изменить это в меню «Конфиденциальность и безопасность» для каждого параметра отдельно.

Если вы хотите полностью запретить запросы на отслеживание вашей активности на сайтах и в других приложениях, это тоже возможно. Для iPhone вам нужно перейти в раздел «Конфиденциальность и безопасность» и деактивировать «Трекинг-запросы приложениями». На устройствах Android процесс немного другой: вам нужно активировать опцию «Sensors off» в разделе «Параметры разработчика» и вы сможете быстро отключать доступ к микрофону и камере во всех приложениях через новую пиктограмму в панели быстрого доступа.