Эксперт информационной безопасности рассказал, как создать безопасный пароль, который легко запомнить

Глава информационной безопасности компании УЦСБ, Евгений Баклушин, рекомендует россиянам использовать строчки из любимых песен для создания сложных, но запоминающихся паролей. Он объясняет, что можно взять базовый пароль из первых букв каждого слова, например, из строки «Выйду в поле с конём» получить пароль «ВыйВполСкон», а затем дополнить его специальными символами и цифрами, получив, например, «Вый1Вп0л$кон».

Такой пароль будет трудно взломать, и злоумышленникам потребуется значительное время и усилия. Баклушин указывает, что подбор сложного пароля может занять около полугода или даже больше. В то же время, такой пароль будет соответствовать всем требованиям безопасности, включая минимальную длину в восьмь-десять символов, наличие заглавных и строчных букв, цифр и специальных символов.

Баклушин советует менять пароль каждые полгода, так как именно столько времени примерно требуется злоумышленникам для его взлома. Это поможет усилить защиту и предотвратить несанкционированный доступ к личным данным.