Эксперт информационной безопасности рассказал о массовой рассылке вирусов через AirDrop

Использование беспроводных технологий, включая Apple AirDrop, для обмена файлами в общественных местах может быть опасным. По словам эксперта Бориса Лопатина из компании «Мегафон», злоумышленники могут отправить нежелательные или вредоносные файлы через эти технологии. То же самое относится и к смартфонам на Android, которые не работают по Wi-Fi. Чтобы минимизировать риск, эксперт рекомендует включить на устройстве параметр «Только для контактов» перед использованием AirDrop.

Для снижения риска подключения к небезопасным сетям, Лопатин советует отключить функцию автоматического подключения к Wi-Fi. Он предупреждает, что не стоит заходить в интернет-банкинг, электронные кошельки или вводить платёжные данные на сайтах, используя общедоступные Wi-Fi-точки без пароля. Мошенники могут перехватить информацию, находящуюся в ваших приложениях. Лучше использовать мобильный интернет или домашний Wi-Fi для таких операций. Также важно входить в социальные сети через защищённые сети и использовать только сайты с цифровым сертификатом безопасности HTTPS.

Для дополнительной защиты Лопатин рекомендует установить антивирусное программное обеспечение на устройство. Большинство антивирусов предупредят вас о небезопасных сетях. Эти простые меры могут помочь обезопасить ваши данные при использовании беспроводных технологий в общественных местах.