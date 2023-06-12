Эксперт информационной безопасности рассказала о самых распространенных видах интернет-мошенничества в России

Интернет-мошенники используют различные методы для кражи денег и личных данных. Одна из самых популярных схем — фишинговые сайты и поддельные приложения, а также сканирование QR-кодов. Об этом рассказала интернет-специалист Дарья Татаринова.

Фишинг и поддельные сайты являются распространёнными проблемами в интернете, которые вызвали волну беспокойства у мировых брендов. Мошенники зарабатывают до 100 миллионов долларов в месяц на таких сайтах. Чтобы не стать жертвой, важно внимательно изучать сайт перед покупкой, особенно вкладки «контакты» и «доставка». Убедитесь, что находитесь на официальном сайте.

То же самое относится к поддельным приложениям интернет-магазинов, банков и государственных организаций для смартфонов. Если вы скачали фейковое приложение, оно может содержать вредоносное ПО, которое похищает личные данные и деньги. Важно переходить на официальные сайты компаний и скачивать приложения только по ссылкам с этих сайтов. Обратите внимание на отзывы и удалите приложение, если заметите различия в логотипе или цвете.

Ещё одной угрозой в интернете являются фейковые распродажи и розыгрыши. Мошенники отправляют уведомления о выигрыше или блокировке аккаунта и просят перейти по неизвестной ссылке. При переходе вы раздаёте свои личные данные мошенникам. Будьте осторожны и не переходите по подозрительным ссылкам.

QR-коды также используются мошенниками для кражи. Они размещают листовки с кодами на стенах или отправляют их через чат-боты, обещая высокие зарплаты или скидки. После сканирования QR-кода все ваши средства могут быть списаны. Будьте внимательны и не сканируйте подозрительные QR-коды.