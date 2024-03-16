Эксперт: Инопланетяне могут поймать телесигнал 100-летней давности

Алексей Рудницкий, заместитель руководителя Астрокосмического центра ФИАН, утверждает, что гипотетические инопланетные обитатели могли бы заметить радиосигналы, которые мы, люди, отправляем в космос. Они могут обнаружить эти сигналы в радиусе 100 световых лет от Земли.

Учёные ищут знаки жизни в космосе, включая радиосигналы от других цивилизаций. Из-за сигналов, которые мы отправляем, сами можем быть обнаружены инопланетянами.

Но даже если инопланетяне смогут услышать наши радиосигналы, это не означает, что они поймут их смысл. Они должны будут разобраться, что это звук, и как его воспроизвести, что может быть непросто.