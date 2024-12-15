Эксперт: использование зашифрованных заметок в смартфоне поможет защитить пароли

Техноэксперт Сергей Биржевой рассказал, как правильно хранить пароли на телефоне для повышения безопасности. Он подчеркнул важность использования специальных приложений, которые генерируют сложные и случайные пароли для каждого сайта, а также автоматически заполняют формы на платформах. Такие менеджеры паролей значительно увеличивают безопасность аккаунтов, создавая надёжные комбинации и исключая возможность использования одинаковых паролей для разных сервисов.

Биржевой также отметил, что многие сервисы применяют шифрование (AES-256), что повышает защиту данных. Он рекомендует обязательно включать двухфакторную аутентификацию (2FA) для дополнительной безопасности и синхронизировать данные между устройствами, чтобы иметь доступ к паролям в любое время. Специалист также советует воспользоваться встроенными функциями мобильных устройств, например, для пользователей iOS, активировать «Связку ключей, iCloud», которая синхронизирует пароли и защищает их с помощью Face ID или Touch ID. Для Android-пользователей есть аналогичное решение — Google Password Manager, которое также синхронизируется с аккаунтом.

Если использование специализированных приложений невозможно, Биржевой советует хранить пароли в зашифрованных заметках на телефоне. Также важно создавать пароли самостоятельно, ориентируясь на личные события и воспоминания, сочетать буквы разных регистров, цифры и символы. Эксперт подчеркнул, что двухфакторная аутентификация — это необходимый шаг для защиты аккаунта, ведь даже если пароль окажется украден, доступ к аккаунту останется невозможным без второго подтверждения.