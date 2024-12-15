Эксперт: использование зашифрованных заметок в смартфоне поможет защитить пароли

Эксперт: использование зашифрованных заметок в смартфоне поможет защитить паролиНа случай взлома или потери смартфона
Техноэксперт Сергей Биржевой рассказал, как правильно хранить пароли на телефоне для повышения безопасности. Он подчеркнул важность использования специальных приложений, которые генерируют сложные и случайные пароли для каждого сайта, а также автоматически заполняют формы на платформах. Такие менеджеры паролей значительно увеличивают безопасность аккаунтов, создавая надёжные комбинации и исключая возможность использования одинаковых паролей для разных сервисов.
Биржевой также отметил, что многие сервисы применяют шифрование (AES-256), что повышает защиту данных. Он рекомендует обязательно включать двухфакторную аутентификацию (2FA) для дополнительной безопасности и синхронизировать данные между устройствами, чтобы иметь доступ к паролям в любое время. Специалист также советует воспользоваться встроенными функциями мобильных устройств, например, для пользователей iOS, активировать «Связку ключей, iCloud», которая синхронизирует пароли и защищает их с помощью Face ID или Touch ID. Для Android-пользователей есть аналогичное решение — Google Password Manager, которое также синхронизируется с аккаунтом.
Если использование специализированных приложений невозможно, Биржевой советует хранить пароли в зашифрованных заметках на телефоне. Также важно создавать пароли самостоятельно, ориентируясь на личные события и воспоминания, сочетать буквы разных регистров, цифры и символы. Эксперт подчеркнул, что двухфакторная аутентификация — это необходимый шаг для защиты аккаунта, ведь даже если пароль окажется украден, доступ к аккаунту останется невозможным без второго подтверждения.