Эксперт ИТ-индустрии рассказала о самых нужных «айтишных» специальностях

В этом году российские компании будут активно искать ИТ-специалистов для различных должностей. Особенно востребованы будут системные аналитики, DevOps-инженеры, разработчики, «белые» хакеры и специалисты по анализу данных (Data Science). В сравнении с прошлым годом, наблюдается увеличение числа вакансий для системных аналитиков и DevOps-инженеров.

Также спрос на разработчиков мобильных приложений снизился из-за ухода части компаний, но ожидается, что к концу года предложения для них возрастут. Особое внимание уделяется специалистам по работе с искусственным интеллектом, так как компании стремятся развиваться в этом направлении и ищут сотрудников с навыками работы с языковыми моделями, вроде ChatGPT.

Кроме того, зарплаты ИТ-специалистов в этом году увеличились: айтишники получают оклад на 10% выше, чем год назад. Максимальный доход имеют мобильные разработчики, но также хорошо оплачиваются frontend- и backend-разработчики. Зарплаты растут, чтобы привлечь опытных сотрудников, способных эффективно управлять проектами. Тем не менее, начинающие специалисты тоже могут рассчитывать на повышение зарплаты, хоть и в меньшей степени. Сейчас медианная зарплата ИТ-специалистов составляет 165 000 рублей.