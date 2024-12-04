Эксперт: хороший антивирус и регулярные обновление смартфона защитят от вирусов

Эксперт предупредил о вредоносных программах, нацеленных на мобильные устройства. Такие вирусы могут блокировать гаджеты, воровать личные данные, списывать деньги с карт и самовольно изменять список приложений. Обычно они проникают через фишинговые сайты, подозрительные магазины приложений или вложения в письмах, но избежать заражения можно, если соблюдать ряд простых правил, считает технический директор сервиса «Павербанки МТС Юрент» Илья Казаков.

Специалист рекомендует установить надёжный антивирус и регулярно обновлять операционную систему, поскольку новые версии обычно содержат улучшения безопасности. Он также советует избегать приложений с подозрительными условиями использования или избыточным доступом к данным. Особенно важно тщательно проверять разрешения перед установкой, чтобы не дать вирусу доступ к личной информации.

Для дополнительной защиты Казаков рекомендует отключать Bluetooth и Wi-Fi, если они не используются, и быть аккуратным с фишинговыми атаками, которые на мобильных устройствах менее заметны из-за маленького экрана. Также он советует минимизировать передачу личной информации сторонним сервисам, чтобы снизить вероятность утечек.