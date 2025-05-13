Эксперт кибербезопасности назвал общие ящики электронной почты уязвимостью для компаний

Общие почтовые ящики на предприятиях становятся лёгкой мишенью для хакеров. Дмитрий Водяной, руководитель команды информационной безопасности Почты и Облака Mail, объясняет, что проблема кроется в слабых паролях, которые редко обновляют, и незащищённой передаче данных новым сотрудникам. Общий доступ через единый логин и пароль значительно упрощает задачу злоумышленникам, открывая доступ к конфиденциальной информации, включая переписку, счета и персональные данные.

Такие ящики также создают путаницу внутри команды. Нельзя отследить, кто именно прочитал или проигнорировал письмо, что часто приводит к несогласованности действий и упущенным возможностям. Кроме того, они более подвержены фишинговым атакам: сотрудник может случайно открыть вредоносную ссылку или файл, особенно если сообщение выглядит как запрос от клиента. А отсутствие системы отслеживания активности делает расследование инцидентов практически невозможным.

Эксперт рекомендует отказаться от таких «коммунальных» решений в пользу современных коммуникационных платформ с индивидуальными адресами и централизованным учётом задач. Водяной отмечает, что это не только усиливает безопасность, но и упрощает рабочие процессы. Он называет отказ от общих ящиков шагом к цифровой зрелости компании, который помогает бизнесу быть точным, ответственным и защищённым.