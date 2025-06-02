Эксперт кибербезопасности назвал смысл молчаливых звонков

Эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский рассказал, что короткие звонки с незнакомых номеров, которые быстро сбрасываются, могут быть уловкой мошенников для проверки активности телефона. Такие звонки служат для того, чтобы понять, жив ли номер, и в некоторых случаях это может привести к утечке личных данных. Если человек отвечает на звонок, мошенники отмечают номер как действующий и потом могут использовать его для спама или других афер.

По мнению Дворянского, чаще всего мошенники звонят именно с целью собрать актуальную базу номеров. Когда абонент берёт трубку, его номер попадает в списки потенциальных жертв для рассылки спам-сообщений или звонков с мошенническими предложениями. Эксперт советует не реагировать на такие короткие вызовы и быть осторожными с незнакомыми номерами.

Для защиты от таких проверок и риска кражи данных Дворянский рекомендует установить на телефон приложения, которые автоматически определяют и блокируют подозрительные звонки. По его словам, платные версии таких программ могут отсеять до 90% вредоносных вызовов, тогда как бесплатные лишь предупреждают о подозрительных номерах. Также он отметил, что если перезвонить мошенникам, списать деньги с телефона, они не смогут, но лучше этого не делать, чтобы не привлекать к себе внимание злоумышленников.