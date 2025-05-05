Эксперт кибербезопасности назвал способ защитить свои данные от утечек

Утечки персональных данных становится всё более распространённой проблемой, и любой пользователь может столкнуться с рисками. Эксперт в области кибербезопасности Алексей Раевский поделился рекомендациями по защите личной информации и правильному управлению цифровым следом. По его словам, даже если соблюдать базовые меры предосторожности, полностью исключить риски утечек невозможно.

Раевский отметил, что утечка данных может происходить даже из-за провайдеров, которые хранят наши данные. В таких случаях всё, что можно сделать, — это минимизировать количество предоставляемых личных данных, ограничиваясь только тем, что необходимо для регистрации. Также эксперт посоветовал создать отдельный адрес электронной почты для регистрации на сервисах и использовать сложные пароли для всех аккаунтов. Важно также включать двухфакторную аутентификацию там, где это возможно.

Раевский подчеркнул, что большинство личных данных, таких как дата рождения и адрес, уже утекли и доступны для большинства пользователей. Даже если информацию удалить, не всегда это будет эффективно. Важным шагом также является удаление старых аккаунтов, хотя, по мнению эксперта, это не критически важно. Что касается файлов cookie, Раевский отметил, что они не представляют угрозы, так как собираемая информация обезличена и используется для рекламы.