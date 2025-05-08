Эксперт кибербезопасности Ozon рассказала о частых схемах мошенников

С приближением сезона майских праздников участились случаи мошенничества на онлайн-платформах. Как сообщила Анна Павлова, руководитель отдела безопасности данных Ozon, злоумышленники часто маскируются под сотрудников складов или курьеров, чтобы обманом получить личные данные. Например, аферисты звонят клиентам, используя имя и номер телефона, и просят уточнить адрес доставки или пункт выдачи, создавая иллюзию реального заказа. Этот приём социальной инженерии строится на том, что человек может ожидать посылку и не заподозрит обмана.

Ещё один популярный способ обмана — сценарий с «найденной посылкой». Злоумышленники представляются сотрудниками склада и сообщают о якобы утерянном заказе. Пользователю предлагают восстановить доставку, запросив код из SMS, который на самом деле используется для входа в банковские приложения или мессенджеры. В некоторых случаях схема обмана становится многоступенчатой: после первого звонка от «курьера» может последовать звонок от якобы службы безопасности, чтобы убедить жертву в серьёзности ситуации и выманить дополнительные данные.

Эксперт напомнила, что сотрудники маркетплейсов никогда не запрашивают пароли, SMS-коды или данные банковских карт. Проверка адресов доставки возможна только через официальный личный кабинет или приложение. Если есть подозрения в обмане, лучше немедленно прекратить разговор и обратиться в службу поддержки через официальные каналы связи. Соблюдение этих рекомендаций поможет защитить личные данные и избежать потери денег.