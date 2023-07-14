Эксперт кибербезопасности раскрыл очередную преступную схему

Согласно Ярославу Каргалеву, руководителю Центра кибербезопасности F.A.C.C.T., в настоящее время мошенники активно применяют махинации, связанные с работой и заработком в интернете. Он рассказал, что этим летом его коллеги заметили массовую рассылку спама через мессенджеры, представляющую собой сообщения от фиктивных сотрудников крупной торговой сети по продаже косметики и парфюмерии.

В этих сообщениях пользователю предлагается заработать от 800 до 8,5 тысяч рублей в день, продвигая новые продукты. Мошенники просили ставить лайки на товары каждый день, чтобы увеличить их популярность в интернет-магазине. Однако перед началом работы требуется пополнить баланс аккаунта на соответствующем сайте. Это и является сутью мошеннической схемы, подчёркивает Каргалев.

Важно отметить, что такие мошенники не только воруют деньги, переведённые жертвами, но также могут собирать их личные данные с целью продажи или использования в других мошеннических схемах. В свете этого руководитель центра подчеркнул опасность таких действий и призвал быть бдительными в сети.