Эксперт кибербезопасности рассказал, как используют утечки данных

Утечки данных, даже в государственных системах, могут быть неточными и использоваться для порочения репутации, говорит Игорь Бедеров, руководитель компании «Интернет-розыск». Он обращает внимание на практику фальсификации персональных данных, которые затем могут оказаться в Telegram-каналах и влиять на решения о приёме на работу или сотрудничестве с компанией.

Эксперт подчёркивает, что такие данные могут сделать человека «судимым» в глазах работодателей или партнёров, не предоставляя возможности для проверки их достоверности. Бедеров утверждает, что важно уделять внимание точности и достоверности информации, чтобы избежать неправильных решений на основе ошибочных данных.